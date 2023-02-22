الهيئة العليا لأسرى الجهاد: نحن في خندق واحد فالحق منتصر وشعبنا باق ومقاومتنا حاضرة

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 22/2/2023، أن المعركة المستمرة في كل الساحات سوف تنتصر مهما طال أمدها، وأن الحق منتصر وشعبنا باق ومقاومتنا حاضرة.

وتقدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، بالتعزية والمباركة من الأخ الأسير جنيد أبو بكر باستشهاد شقيقه المجاهد محمد أبو بكر قائد كتيبة نابلس في سرايا القدس والذي ارتقى بعد مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء مع كوكبة من أبناء ومجاهدي شعبنا إثر العدوان الصهيوني الغاشم على البلدة القديمة بمدينة نابلس ظهر اليوم.

وقالت الهيئة:" إننا في الهيئة القيادية العليا داخل سجون الاحتلال، إذ نعزي عموم شعبنا وأهلنا في نابلس جبل النار بهذه الكوكبة الطاهرة من الشهداء، لنؤكد أن دماء الشهداء ستشعل مزيداً من براكين الثورة والانتفاضة، وإن الاحتلال المجرم لن يهنأ طويلاً بهذه الجريمة النكراء. "

وحيت جماهير شعبنا الصامدة التي تشكل حصناً حصيناً في معركة الحرية، قائلةً:"نؤكد أننا في ذات الخندق دفاعاً عن حقنا في أرضنا ومقدساتنا، وإن هذه المعركة المستمرة في كل الساحات سوف تنتصر مهما طال أمدها، فالحق منتصر وشعبنا باق ومقاومتنا حاضرة ونحن على موعد مع الحرية والخلاص. "