بالصور شاهد| غزة تغضب بمسيرات حاشدة تنديداً بجريمة الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:48 م
22 فبراير 2023
القوى الوطنية والإسلامية في محافظة غزة وقفة تضامنًا مع مدينة نابلس وتنديدًا بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك (8).JPG
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غزة تغضب تنديداً بجريمة الاحتلال في نابلسالقوى الوطنية والإسلامية في محافظة غزة وقفة تضامنًا مع مدينة نابلس وتنديدًا بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك (8).JPG
القوى الوطنية والإسلامية في محافظة غزة وقفة تضامنًا مع مدينة نابلس وتنديدًا بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك (7).JPG
القوى الوطنية والإسلامية في محافظة غزة وقفة تضامنًا مع مدينة نابلس وتنديدًا بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك (6).JPG
القوى الوطنية والإسلامية في محافظة غزة وقفة تضامنًا مع مدينة نابلس وتنديدًا بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك (5).JPG
القوى الوطنية والإسلامية في محافظة غزة وقفة تضامنًا مع مدينة نابلس وتنديدًا بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك (4).JPG
القوى الوطنية والإسلامية في محافظة غزة وقفة تضامنًا مع مدينة نابلس وتنديدًا بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك (3).JPG
القوى الوطنية والإسلامية في محافظة غزة وقفة تضامنًا مع مدينة نابلس وتنديدًا بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك (2).JPG
القوى الوطنية والإسلامية في محافظة غزة وقفة تضامنًا مع مدينة نابلس وتنديدًا بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك (1).JPG
 

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