بالصور شاهد| غزة تغضب بمسيرات حاشدة تنديداً بجريمة الاحتلال في نابلس

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شاهد| غزة تغضب بمسيرات حاشدة تنديداً بجريمة الاحتلال في نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:48 م
22 فبراير 2023
غزة تغضب تنديداً بجريمة الاحتلال في نابلس
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