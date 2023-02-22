إصابتان برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح غرب رام الله

أصيب شابان بالرصاص الحي وعدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شاب، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل القرية، حيث أصيب أحدهما في القدم، والآخر في منطقة الحوض ووصفت إصابته بالمتوسطة.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال أطلق وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على ثلاثة شبان من قرية دير غسانة، واحتجزتهم داخل مركبتهم، قبل أن تعتقل الشاب معتصم مسحل.

وتندلع مواجهات مع قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في القرية، حيث ينتشر جنود الاحتلال بشكل استفزازي في الأراضي المحيطة بمنازل المواطنين ويطلقون الغاز السام المسيل للدموع بشكل عشوائي.

وتقيم قوات الاحتلال بوابة حديدة على مدخل القرية منذ سنوات طويلة، وتغلقها بشكل متكرر لساعات طويلة، لتعيق حركة المواطنين.