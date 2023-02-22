أكثر دموية منذ 2000: 61 شهيداً منذ بداية عام 2023

ارتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة، اليوم الأربعاء 22/2/2023، إلى 61 شهيدًا منذ بداية العام 2023، تزامناً مع تصاعد جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت وزارة الصحة، أن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة المحتلة، منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء (61 شهيداً) خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.

وشهد شهر فبراير الحالي، ارتقاء 26 شهيدًا في الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فإن التوزيع الجغرافي للشهداء جاء على النحو التالي: 20 شهيدا في جنين، و16 في نابلس، و6 شهداء في القدس، ومثلهم في الخليل، و5 في أريخا، و2 في رام الله، إلى جانب 2 في بيت لحم، وشهيدين في قلقيلية، وشهيد في سلفيت وآخر في طوباس.

وفي يناير الماضي، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه يعد أكثر الشهور دموية بالضفة الغربية منذ عام 2015، حيث ارتقى فيه 35 شهيدا برصاص الاحتلال، بينهم 8 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة.

واستشهد عشرة فلسطينيين في مدينة نابلس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة القديمة بالمدينة، بينهم ابن حركة المقاومة الإسلامية حماس وأحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود الشهيد المجاهد حسام بسام اسليم (24 عاماً)، والمقاوم الشهيد محمد عمر أبو بكر (23 عاماً).