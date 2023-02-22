"التنمية بغزة" تصدر تنويها هاماً بشأن سعر صرف المنحة القطرية 100دولار

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء22/2/2023م، تنويهًا هامًا بشأن سعر صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

وقالت الوزارة التنويه الذي تابعته"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" بعد وصول العديد من الأسئلة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتواصل العديد من المواطنين مع الوزارة حول قيمة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة؛ توضح وزارة التنمية الاجتماعية أن الفارق بين المبلغ الذي يتم صرفه للمستفيدين (310 شيكل) وسعر الصرف في السوق، يتم تسويته عبر زيادة عدد المستفيدين من المنحة ، حيث وصلت أعداد المستفيدين منذ عدة أشهر إلى 106 ألف مستفيد شهرياً، عوضا عن 100 ألف مستفيد، لذا وجب التوضيح.

وصباح اليوم، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعكار قطاع غزة السفير محمد العمادي، اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023،عن موعد صرف المنحة القطرية دفعة شهر فبراير 2023.

وأوضح العمادي في تصريح صحفي، أن اللجنة القطرية، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر فبراير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءًا من يوم غدٍ الخميس الموافق 23/02/2023م.

وبيّن، أن الـ 100 دولار ستقدم لحوالي 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

يذكر أن المنحة القطرية يتم صرفها لقرابة 100 ألف عائلة فلسطينية في قطاع غزة، منذ قرابة الـ4 سنوات، كمحاولة قطرية لمساعدة الأسر الفقيرة في القطاع خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 والذي دمر كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وأبرز الحياة الاقتصادية والمعيشية.