"فصائل العمل الوطني" تعلن الحداد والاضراب العام في غزة غداً الخميس

أعلنت فصائل العمل الوطني والاسلامي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء22/2/2023م، الحداد والاضراب الوطني العام يوم غدٍ الخميس في كافة أنحاء قطاع غزة؛ تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي "الإسرائيلي" في مدينة نابلس.

وقالت الفصائل في تصريح صحفي تابعته"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" توحيداً للموقف الفلسطيني في جميع المناطق والساحات تعلن فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب الوطني الشامل غداً الخميس في كافة أنحاء قطاع غزة وفي كافة مناحي الحياة تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي الإسرائيلي".

وطالبت فصائل العمل الوطني والإسلامي أبناء شعبنا في كل مكان الي التعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة بالتحركات الشعبية والجماهيرية وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من أرضنا فلسطين.

واستشهد 10 مواطنين بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم، برصاص قوات الاحتلال، بعد محاصرتها منزلاً في مدينة نابلس كانت يتواجد بداخله الشهيدين أبو بكر وإسليم، أسفر على استشهادهما و8 مواطنين بالإضافة لإصابة 96 بينها 5إصابات خطيرة على الأقل.