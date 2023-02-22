"مهجة القدس": الأسير المجاهد عبد الرؤوف بني شمسة يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد عبد الرؤوف عبد إبراهيم بني شمسة (56 عامًا) من بلدة بيتا بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 11 شهرًا و21 يومًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 02/03/2022م؛ وحولته سلطات الاحتلال بداية اعتقاله للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وبتاريخ 13/09/2022م وجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عبد الرؤوف بني شمسة ولد بتاريخ 12/11/1966م؛ وهو متزوج ولديه 7 من الأبناء، وأُفرج عنه من سجن جلبوع.