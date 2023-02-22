"عرين الأسود" ناعية شهداء نابلس: سنرد الصاع صاعين لدولة الاحتلال

نعت مجموعات عرين الأسود في نابلس، مساء اليوم الأربعاء22/2/2023م، شهداء العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على مدينة نابلس اليوم.

وقالت العرين في بيان صحفي:" تنعى مجموعات عرين الأسود صناديد الحق أسود الوغى ، المرابطون الثابتون المطارِدون للإحتلال ، المشتبكون من أبناء العرين وكتيبة بلاطة وكتيبة نابلس: الشهيد البطل المغوار حسام اسليم والشهيد البطل المغوار محمد أبو بكر والشهيد البطل المغوار مصعب عويص، والشهيد البطل المغوار وليد الدخيل والشهيد البطل المغوار محمد العنبوسي والشهيد البطل المغوار تامر الميناوي، كما وننعى الشهداء الأبرار الشهيد الحاج عدنان بعارة، الشهيد الحاج عبد العزيز الأشقر، والشهيد محمد شعبان، والشهيد جاسر قنعير،الذين قضوا نحبهم إثر مجزرة ارتكبتها قوات الإحتلال الصهيوني في نابلس".

وأضافت :" ان مجموعات عرين الأسود وهي تودع اليوم كوكبة جديدة لتؤكد على المضي قدماً في طريق الجهاد ، ويجب أن يعلم الجميع بأن بيانات الشجب والاستنكار لن تدفع البلاء عنكم ، وأن استعطاف المجتمع الدولي ما هو الا سرابٌ وخرابٌ ومضيعة للوقت وهدر للكرامة".

وأكدت العرين في بيانها أنها سترد الصاع صاعين لدولة الاحتلال، قائلة" سنرد الصاع صاعين لدولة الاحتلال فيا أسود الله تحركوا ، يا ذئابنا المنفردة حان الوقت لنعيش بكرامة او نلتحق بركب الشهداء ، إياكم والهزيمة ، موتوا على أن تعيشوا عيشة الذل التي رضي بها ثلة الأوغاد".

وأضافت :" بحجم الألم الذي أصاب نابلس سيتجرع الاحتلال ضعف الألم وسيعلمون بأن مقاتلينا ومقاتلين المجموعات الشريفة في نابلس لن ترجع خطوة للوراء "، مؤكدة أن باب الانتساب للجهاد مع مجموعات عرين الاسود مفتوح والدخول في معارك الشرف لا يحتاج سوى عقد العزائم والنية الصادقة مع الله.