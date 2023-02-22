قاآني: اغتيال القائد سليماني كان بداية لمرحلة جديدة من العداء للثورة

أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني العميد إسماعيل قاآني أن الجمهورية الإسلامية تسببت في فشل الاستثمار الأميركي في المنطقة، مشيراً إلى اعتراف الرئيس الاميركي السابق بإنفاق 7 آلاف مليار دولار في المنطقة.

وأشار قاآني الذي كان يتحدث في الاجتماع الـ 11 لمجلس خبراء القيادة، أمس الثلاثاء، إلى أن "الثورة الإسلامية في إيران أصبحت مصدر قوة في المنطقة والعالم، حيث أن هذه الانجازات العظيمة إنما هي نتيجة التخطيط والعمل الدؤوب".

وتطرّق قائد قوة القدس إلى اعتراف الرئيس الأميركي السابق بإنفاق بلاده 7 ألاف مليار دولار في أفغانستان، وتقديم 7 آلاف قتيل على الأقل، وقال: "إن الذي تسبب في فشل الاستثمار الأميركي هو نظام الجمهورية الإيرانية والثورة الاسلامية".

واستطرد قائلاً: "أن تغيير الاستراتيجية الأميركية في التعاون مع بعض دول المنطقة أدى إلى نشوء ظاهرة خطيرة مثل "داعش"، الذي كان نسخة مزيفة لجبهة المقاومة، وكانت لديه القدرة على تغيير أوضاع المنطقة بشكل يريده الأميركيون، إلا أن الجهاد الذي أبداه الشهيد سليماني وأخوانه، أفشل المخطط الأميركي الخطير".

ولفت إلى أن "اغتيال القائد سليماني كان بداية لمرحلة جديدة من العداء للثورة تشمل حرباً مركبة إعلامية واقتصادية".