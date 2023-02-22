مسؤول عسكري: "اسرائيل" تخشى من الانتقام رداً على جريمة نابلس في غزة و الضفة و القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:33 م
22 فبراير 2023
صورة خلال تصدي القبة الحديدية لصواريخ المقاومة.jpg
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أكد مسؤول عسكري بجيش الاحتلال أن "اسرائيل" تخشى من الانتقام ردا على مجزرة نابلس في غزة والضفة والقدس.

 و حول ما إذا كان ما جرى سيؤدي إلى إشعال الأوضاع قبل رمضان قال المسؤول : "إن الدوافع المشتعلة كثيرة بالفعل وهي نفسها التي كانت في عام 2022 ولا زالت حتى الآن".

و تابع يقول: " كل ما هو مطلوب منا أن نكون على استعداد لهجمات انتقامية ليس فقط في الضفة ولكن أيضًا بالقدس وحتى من الداخل وغزة".

و أضاف:  نحن نعزز القوات في كل الجبهات والنقاط".

و أوضح المسؤول ردًا على التقارير أن العملية مخالفة للتفاهمات التي تمت برعاية أميركية مقابل سحب السلطة قرار إدانة الأنشطة الاستيطانية في مجلس الأمن: "لم يبلغنا أحد بذلك .. سنواصل عملياتنا بقدر ما هو مطلوب ووفق الحاجة لذلك .. لا أهمية لأي تفاهمات طالما أن هناك خطر يتعلق بأمننا".

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