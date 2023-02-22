فصائل العمل الوطني تنعى شهداء نابلس وتدعو لمسيرات غاضبة في غزة اليوم

نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي، مساء اليوم الأربعاء22/2/2023م، شهداء شعبنا العظام في مدينة نابلس البطلة الصامدة ومؤكدة أن جرائم الاحتلال المتصاعدة والإعدام الميداني لأبناء شعبنا لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة والاشتباك مع العدو في كل مكان من أرض فلسطين المحتلة.

ودعت الفصائل في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أبطال المقاومة في كل مكان للتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين الارهابيين.

كما دعت كل جماهير شعبنا إلى التحرك في مسيرات حاشدة نحو المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وفي الداخل المحتل.

وطالبت فصائل العمل الوطني أبناء شعبنا في قطاع غزة للخروج بمسيرات حاشدة بعد صلاة مغرب اليوم الأربعاء في جميع المحافظات دعماً وإسناداً للمقاومة في القدس والضفة الغربية ونابلس جبل النار.

وأكدت أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه وسيخرج الأبطال من أبناء شعبنا ومقاومته وفصائله للعدو في كل مكان للرد على فاشية الاحتلال وجرائمه المستمرة.

وحملت الفصائل في بيانها المجتمع الدولي المسئولية عن تغول الاحتلال وارتكابه لجرائم الحرب المتواصلة وسط صمت دولي مستهجن ومرفوض يجعل المجتمع الدولي شريكاً فعلياً في تحمل مسئولية هذه الجرائم وما سيترتب عليها.

واستشهد 10 مواطنين بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم، برصاص قوات الاحتلال، بعد محاصرتها منزلاً في مدينة نابلس كانت يتواجد بداخله الشهيدين أبو بكر وإسليم، أسفر على استشهادهما و8 مواطنين بالإضافة لإصابة 96 بينها 5إصابات خطيرة على الأقل.