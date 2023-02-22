مستوطنون يهاجمون عمالاً و يحرقون جرافة في بلدة "عوريف" بنابلس

هاجمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأربعاء، عمال وإحراق جرافة، كانت تعمل بشق طريق في بلدة عوريف جنوب نابلس.

و أفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت عمالاً كانوا يعملون على شق طريق في بلدة عوريف، واستهدفوا الجرافة بمواد حارقة ما أدى الى اشتعال أجزاء منها.

في السياق هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غرفة سكنية في بلدة إذنا، غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

و بحسب مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال اقتحم منطقة “أبو ساكو” غرب بلدة إذنا، وهدم غرفة سكنية تبلغ مساحتها 72 مترًا مربعًا، للمواطن وسام أبو أسعد وتأوي ستة أفراد.

وبينّت المصادر أن الاحتلال منع أبو أسعد، من إفراغ الغرفة وإخراج ما فيها من أثاث وملابس، وقام بهدمها فوق الأثاث.