خريشة: المقاومة تتنامى شيئاً فشيئاً بالضفة و الاحتلال عاجز عن اجتثاثها

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن الاحتلال ورغم إجرامه، بات عاجزاً عن اجتثاث المقاومة، التي تتنامى بالضفة الغربية شيئًا فشيئًا.

و في تعليقه على العدوان الصهيوني الذي استشهد فيه 10 مواطنين اليوم الأربعاء، اكد خريشة أن الاحتلال يسعى لمحاربة المقاومة بالضفة، حتى لا تتمدد في عموم الضفة الغربية، وتصبح الضفة مثل غزة.

و أوضح أن العلاقة الطبيعية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال، هي علاقة المقاومة والمشاغلة.

و لفت خريشة في سياق حديثه الى ان السلطة تعيش حالة من الضعف والتماهي مع مصالح المستوى السياسي والأمني الصهيوني.

واستشهد 10 مواطنين بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم، برصاص قوات الاحتلال، بعد محاصرتها منزلاً في مدينة نابلس كانت يتواجد بداخله الشهيدين أبو بكر وإسليم، أسفر على استشهادهما و8 مواطنين بالإضافة لإصابة 96 بينها 5إصابات خطيرة على الأقل.