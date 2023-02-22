الاحتلال يرفع حالة التأهب في "غلاف غزة" خشية إطلاق صواريخ من غزة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء22/2/2023م " إن جيش الاحتلال قرر اعلان حالة التأهب في صفوفه في مستوطنات غلاف غزة؛ وتعزيز نشر القبة الحديدية خوفا من رد محتمل من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على أحداث مدينة نابلس ظهر اليوم".

وبحسب موقع "والا" فأن الجيش رفع حالة التأهب لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة ردا على أحداث نابلس.

أما صحيفة هأرتس، فقد أكدت جيش الاحتلال قرر تعزيز نشر القبة الحديدية في الجنوب خشية إطلاق صواريخ من غزة

واستشهد 10مواطنين بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم، برصاص قوات الاحتلال، بعد محاصرتها منزلاً في مدينة نابلس كانت يتواجد بداخله الشهيدين أبو بكر وإسليم، أسفر على استشهادهما و8 مواطنين بالإضافة لإصابة 96 بينها 5إصابات خطيرة على الأقل.