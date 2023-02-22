وزارة الخارجية: العدوان على نابلس "ارهاب دولة منظم" و تصعيد خطير

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:46 م
22 فبراير 2023
احداث نابلس.
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

نددت وزارة الخارجية والمغتربين "الاقتحام الدموي الذي ارتكبته قوات الاحتلال هذا اليوم في مدينة نابلس"، والذي أدى لاستشهاد 9 مواطنين، وإصابة أكثر من مئة، بينها إصابات خطيرة.

 واعتبرت الوزارة في بيان لها ظهر اليوم الأربعاء العدوان على نابلس بأنه "إرهاب دولة منظما وتصعيدا خطيرا في ساحة الصراع".

وأكدت أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، بما فيها الاقتحامات الدموية وجرائم القتل خارج القانون. واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة.

وبينت الخارجية أنها تتابع هذه الجرائم على المستويات كافة، بما فيها الأممية والمحاكم الدولية المختصة.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات