وزارة الصحة تعلن الحصيلة النهائية للشهداء و الجرحى في العدوان الصهيوني على نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء الحصيلة النهائية للشهداء و الجرحى في العدوان الصهيوني على نابلس صباح اليوم.

و جاءت حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان على نابلس كما يلي:

الشهداء ( ٩ شهداء ):

١- الشهيد المسن عدنان سبع بعارة ( ٧٢ عاماً )

٢- الشهيد محمد خالد عنبوسي ( ٢٥ عاماً )

٣- الشهيد تامر نمر أحمد ميناوي ( ٣٣ عاماً )

٤- الشهيد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً )

٥- الشهيد حسام بسام اسليم ( ٢٤ عاماً )

٦- الشهيد محمد عبد الفتاح عبد الغني ( ٢٣ عاماً )

٧- الشهيد وليد رياض حسين دخيل ( ٢٣ عاماً )

٨- الشهيد المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر ( ٦١ عاماً )

٩- شهيد لم تعرف هويته بعد

الإصابات ( ٩٧ إصابة بينها ٦ إصابات خطيرة على الأقل )

-مستشفى رفيديا الحكومي: ٤٧ إصابة بالرصاص الحي، بينها ٣ إصابات خطيرة.

-مستشفى نابلس التخصصي: ٢٠ إصابة، بينها إصابة حرجة في الظهر والبطن.

-مستشفى النجاح: ١٠ إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان بحالة حرجة.

-مستشفى الاتحاد النسائي: ٩ إصابات بالرصاص الحي.

-المستشفى العربي التخصصي:11