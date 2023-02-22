وزارة الصحة تعلن الحصيلة النهائية للشهداء و الجرحى في العدوان الصهيوني على نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء الحصيلة النهائية للشهداء و الجرحى في العدوان الصهيوني على نابلس صباح اليوم.
و جاءت حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان على نابلس كما يلي:
الشهداء ( ٩ شهداء ):
١- الشهيد المسن عدنان سبع بعارة ( ٧٢ عاماً )
٢- الشهيد محمد خالد عنبوسي ( ٢٥ عاماً )
٣- الشهيد تامر نمر أحمد ميناوي ( ٣٣ عاماً )
٤- الشهيد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً )
٥- الشهيد حسام بسام اسليم ( ٢٤ عاماً )
٦- الشهيد محمد عبد الفتاح عبد الغني ( ٢٣ عاماً )
٧- الشهيد وليد رياض حسين دخيل ( ٢٣ عاماً )
٨- الشهيد المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر ( ٦١ عاماً )
٩- شهيد لم تعرف هويته بعد
الإصابات ( ٩٧ إصابة بينها ٦ إصابات خطيرة على الأقل )
-مستشفى رفيديا الحكومي: ٤٧ إصابة بالرصاص الحي، بينها ٣ إصابات خطيرة.
-مستشفى نابلس التخصصي: ٢٠ إصابة، بينها إصابة حرجة في الظهر والبطن.
-مستشفى النجاح: ١٠ إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان بحالة حرجة.
-مستشفى الاتحاد النسائي: ٩ إصابات بالرصاص الحي.
-المستشفى العربي التخصصي:11