سرايا القدس كتيبة نابلس تعلن رسمياً ارتقاء القائد الشهيد محمد ابو بكر جنيدي

أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس اليوم الاربعاء 22/2/2023 عن ارتقاء المجاهد القائد الكبير الشهيد محمد عمر ابو بكر جنيدي قائد سرايا القدس كتيبة نابلس ورفيق دربه الشهيد البطل حسام بسام سليم في معركة صمود خاضوها ضد قوات الاحتلال المجرم .

فيما يلي نص البيان المقتضب:

"باسم الله نبدأ وباسم الله نسير حتى النصر والتحرير.



نعلن في سرايا القدس كتيبة نابلس عن ارتقاء المجاهد القائد الكبير الشهيد محمد عمر ابو بكر جنيدي قائد سرايا القدس كتيبة نابلس ورفيق دربه الشهيد البطل حسام بسام سليم في معركة صمود خاضوها ضد قوات الاحتلال المجرم .



سرايا القدس كتيبة نابلس



*الأربعاء 2 شعبان 1444هـ - 22 شباط/ فبراير 2023م*





