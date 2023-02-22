اصابة 3 صحفيين خلال العدوان "الاسرائيلي" في نابلس

أفادت مصادر محلية و شهود عيان أن ثلاثة صحفيين، أصيبوا برصاص الاحتلال اليوم الأربعاء، خلال الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الاحتلال و مقاومين صباح اليوم.

و أوضحت المصادر بأن الصحفي عمير استيتية أصيب بشظية في الأذن، كما أصيب محمد الخطيب برصاصة في اليد، وأحمد خلف، بحالة اختناق.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء 22/2/2023 عن استشهاد 6 مواطنين بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم بالإضافة لاستشهاد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً) والمسن عدنان سبع بعارة ٧٢ عاماً ، والشهيد محمد خالد عنبوسي 25عاما ، والطفل تامر نمر أحمد ميناوي (14 عامًا) في نابلس وإصابة 50 مواطناً برصاص الاحتلال الحي وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها 4 إصابات بحالة خطيرة.

وحاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم منزلا في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة في نابلس يتواجد بداخله قائد كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس "محمد أبو بكر جنيد" والمطارد حسام إسليم، بعد اقتحام قوات خاصة "إسرائيلية" السوق الشرقي في البلدة القديمة في نابلس وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة ، ليعلن عن ارتقائهما في وقت لاحق.