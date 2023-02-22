نابلس ورام الله تعلنان عن الاضراب الشامل غدا

أعلنت القوى والفعاليات الوطنية وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس عن الاضراب الشامل غداً الخميس حدادا على ارواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في نابلس.

ومن جانبها اعلنت القوى الوطنية في رام الله والبيرة عن الإضراب إجلالًا لأرواح الشهداء الأبرار في نابلس البطلة .

ودعت للتوجه للحواجز ونقاط الاحتكاك مع الاحتلال تأكيدًا على حق شعبنا في المقاومة والكفاح ورفضًا لمجازر الاحتلال الفاشي.

وكانت وزارة الصحة اعلنت عن ارتقاء 6 شهداء وأكثر من 50 إصابة في جريمة بشعة بعد محاصرة قوات الاحتلال لأحد المنازل في البلدة القديمة بنابلس .