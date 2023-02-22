"تشافي" يعلن قائمة برشلونة للقاء مانشستر يونايتد غداً الخميس

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه المسافرة إلى إنجلترا، لملاقاة مانشستر يونايتد، غدا الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في دور خروج المغلوب المؤهل لثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ووفقا لقائمة برشلونة التي أعلن عنها الاسباني، فقد شهدت غياب الثنائي بيدري جونزاليس بسبب الإصابة، وبابلو جافي للإيقاف.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد يوم غدٍ الخميس على النحو التالي:

تير شتيجن - أراوخو - بوسكيتس - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبرتو - فرانكي دي يونج - رافينيا - كوندي - إريك جارسيا - بينيا - بالدي - كاسادو - بابلو توريس - أرناو تيناس.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين برشلونة و مانشستر يونايتد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على أرضية ملعب كامب نو.