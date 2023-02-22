داخلية غزة تعلن عن كشف أسماء للمسافرين وآلية السفر ليوم غد الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف أسماء جديد للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس (23 فبراير) 2023.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/7)هنــــا ، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/7) هنــــا .

ودعت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأكدت الداخلية، بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.