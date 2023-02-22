أبوعبيدة للعدو: صبر المقاومة في غزة آخذ بالنفاذ

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، ظهر اليوم الأربعاء22/2/2023م، أن صبر المقاومة في غزة على جرائم الاحتلال آخذ بالنفاذ.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر قناته في "تلجرام":" إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد".

واستشهد ظهر اليوم، ستة مواطنين بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم بالاضافة لاستشهاد المسن عدنان سبع بعارة ٧٢ عاماً ، والشهيد محمد خالد عنبوسي 25عاما ، والطفل تامر نمر أحمد ميناوي (14 عامًا) في نابلس وإصابة 50 مواطناً برصاص الاحتلال الحي وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها 4 إصابات بحالة خطيرة.