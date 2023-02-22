القيادي شهاب : المقاومة لن تفرط في حقها في الرد على عـدوان نابلس والدم الفلسطيني ليس رخيصاً

أكد داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاربعاء 22 /2/2023 ان العدوان الصهيوني الغاشم على نابلس حلقة في سياق الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الضفة الغربية والقدس، وهي حرب متصاعدة تدلل على مدى استخفاف حكومة العدو بكل ما يجري الحديث عنه من تحركات سياسية وتفاهمات.

وبين شهاب خلال تصريحات خاصة ل"فلسطين اليوم "إن استمرار الحرب العدوانية يضع حالة الهدوء في مهب الريح، والشعب الفلسطيني لا يعرف للاستسلام طريقاً ولن تكون دماء أبنائه نزفاً مجانياً أمام رغبات هؤلاء القتلة الإرهابيين.

وقال القيادي شهاب:" لن يمضي وقت طويل حتى يعرف هذا العدو مرة أخرى أن الدم الفلسطيني ليس رخيصاً، وأن المقاومة لن تفرط في حقها في الرد على هذا العدوان الغاشم، الذي سيرتد على هذا الكيان الغاشم وحكومته المتطرفة بالخسران المبين.

وجدد شهاب التزامنا بالموقف الثابت المتمثل في استمرار المقاومة والقتال ولن تفت في عضدنا كل هذا الإرهاب الطافح بالأحقاد والعدوان.