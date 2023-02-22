أخر تحديثات وزارة الصحة بالأسماء : 5 شـــهداء وأكثر من 45 إصابة

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الأربعاء 22/2/2023 ، عن ارتفاع أعداد الشهداء جراء المجزرة في نابلس لـ 5 شهداء و45 إصابة بينهم 7 خطيرة و250 إصابة بحالة اختناق في نابلس".

وبينت الصحة ان الشهداء الذين ارتفوا برصاص الاحتلال في نابلس هم : الشهيد المسن عدنان سبع بعارة ( ٧٢ عاماً ) ، و الشهيد محمد خالد عنبوسي ( ٢٥ عاماً ) ، والشهيد الطفل تامر نمر أحمد ميناوي ( ١٤ عاماً )

وقالت وزارة الصحة ان عدد الاصابات التي وصلت مستشفى رفيديا الحكومي ٢٦ إصابة بالرصاص الحي، بينها ٤ إصابات خطيرة ن في حين بلغت |اعداد الاصابات التي وصلت مستشفى نابلس التخصصي: ٦ إصابات، بينها إصابة حرجة في الظهر والبطن.

واوضحت ان اعداد الاصابات التي وصلت مستشفى النجاح ٤ إصابات بالرصاص الحي. ، في حين بلغت الاصابات التي وصلت مستشفى الاتحاد النسائي لـ ٥ إصابات، في حين بلغت الاصابات جراء الاختناق 250 إصابة .