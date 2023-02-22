بعــد اشتباك استمر لـ3 ساعات..ارتقاء الشهيــدين محمد الجنيدي "قائد كتيبة نابلس" وحسام إسليم في البلدة القديمة بنابلس

بعد اشتباكات استمرت لـ3 ساعات ، استشهد المقاومين "محمد أبو بكر الجنيدي" قائد كتيبة نابلس، والمقاومة حسام إسليم ، بعد مقاومة شرسة ورفضهما تسليم نفسيهما ، واستخدام الاحتلال كافة أنواع الاسلحة والصواريخ الموجه ، والتي أدت لتدمير المنزل المحاصر في نابلس فوق رؤوس المقاومين .

الاحتلال تفاخر بنجاح قواته المدججة من وحدة اليمام الخاصة في تصفية المقاومين ، الذين يتهمهما بتنفيذ عملية مسلحة في ال11 من أكتوبر لعام 2022 ، التي أدت لمقتل أحد جنوده الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بالقرب من مستوطنة شافي شومرون شمال غرب نابلس.

قوات الاحتلال شنت عملية عسكرية واسعة في البلدة القديمة بنابلس ، أدت لاستشهاد 5 مواطنين و50 إصابة بينهم إصابات خطيرة بعد محاصرة منزل تواجد بها المقاومين الجنيدي واسليم .