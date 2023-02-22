بماذا يتهم الاحتلال المقاومين الجنيدي وإسليم لينفذ عملية عسكرية بترسانةضخمة في نابلس؟

قال موقع بيتاخون شوتيف إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ، يتهم المقاومين محمد أبو بكر الجنيدي قائد كتيبة نابلس وحسام إسليم، بأنهم من ضمن الخلية التي قتلت جندي جفعاتي عيدو باروخ في الحادي عشر من اكأكتوبرن العام الماضي .

وبين الاحتلال أن المقاومين نفذا عملية إطلاق نار أدت لمقتل أحد جنوده الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بالقرب من مستوطنة شافي شومرون شمال غرب نابلس.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت عملية عسكرية بعتاد وترسانة مدججة شارك فيها كافة وحدات المقاتلة بالإضافة لإطلاق 4 صواريخ "إنيرجي" المتفجرة ، قوات متعددة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال .

وزارة الصحة أعلنت عن ارتقاء شهيدين و36 إصابة حتى اللحظة بعد عملية عسكرية حاصر خلالها قوات الاحتلال لأحد المنازل في المنطقة الشرقية للبلدة القديمة بنابلس.