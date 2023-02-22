إيران تصدر سيارات إلى روسيا وبيلاروس

وقعت شركة إيرانية عقدًا لتصدير سيارات إلى روسيا وبيلاروس، وفق الناطق باسم وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية أميد قاليباف.

وذكر قاليباف، في بيان له، أن شركة "سايبا" الإيرانية وقعت عقدا مع شركة بيلاروسية للعامين 2023 و2024 ينص على تصدير طرازين من السيارات.

وينص الاتفاق على بيعها 45 ألف سيارة من نوع شاهين وكوييك، ومن المقرر تصدير هاتين السيارتين إلى روسيا أيضا، وفق الناطق.

ولم يدخل العقد حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة، وبانتظار صدور الموافقات اللازمة بخصوص المعايير والمواصفات من الجانب البيلاروسي.

وكان شركة "إيران خودرو" قد أرسلت سيارة من تصنيعها كنموذج إلى روسيا، لدراستها من حيث المواصفات القياسية والموافقة عليها من قبل الجهات الروسية المعنية بذلك.