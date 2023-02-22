الناطق باسم الجهاد : بسالة وصمود المجاهدين أبو بكر وسليم في نابلس هي مثال للتضحية والاقدام

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، أن بسالة وصمود المجاهدين قائد سرايا القدس- كتيبة جنين، محمد أبو بكر ورفيقه المجاهد حسام سليم، هي مثالٌ حيّ للتضحية والاقدام والثبات، وهي نموذج يقتدي به كل فلسطين.

وشدد سلمي في تصريح صحفي، على أن الشعب الفلسطيني يقف صفاً واحداً خلف المقاومة، ولن يتخلى عن نهج الجهاد مهما بلغت التضحيات.

ووجه سلمي، التحية لأبطال سرايا القدس في كتيبة نابلس الذي يتصدون ببسالة لعدوان الاحتلال الذي يستهدف قائد كتيبة نابلس محمد أبو بكر، ورفيقه المجاهد البطل حسام سليم.

وتحاصر قوات الاحتلال "الإسرائيلية" منزلاً في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة في نابلس يتواجد بداخله قائد كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس "محمد أبو بكر جنيد" والمطارد حسام إسليم، بعد اقتحام قوات خاصة "إسرائيلية" السوق الشرقي في البلدة القديمة في نابلس وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة.