الإعلام العبري يزعم: معلومة ذهبية وصلت الشاباك في وضح النهار ساعدت لبدء العملية في نابلس

كشف المراسل العسكري "الإسرائيلي" الصحفي أمير بوخبوط – لقناة والا العبري ، أن معلومة ذهبية وصلت للشاباك في وضح النهار من قلب نابلس ، ساعدت للبدء بالعملية العسكرية في نابلس .

وقال المراسل العسكري ، إنه وبناءً على المعلومة الذهبية تحركت وحدة يمام وقوات الجيش، مشيراً إلى أنه وحسب أصوات الانفجارات لا زالت العملية مستمرة حتى الآن.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء منزلاً في البلدية القديمة في نابلس يتواجد بها قائد كتيبة نابلس "محمد أبو بكر جنيد" ، والمطارد حسام إسليم ، وسط إطلاق عدة صواريخ انيريجي شديدة الانفجار ، وسط تسجيل 25 إصابة بينهم 4 خطيرة حتى اللحظة .