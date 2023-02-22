إصابة صحفي بشظايا رصاصة في الأذن خلال تغطيته للأحداث في نابلس

أصيب، اليوم الأربعاء، صحفيًا خلال تغطيته لأحداث محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة الصحفي أحمد خلف بشظايا رصاصة في الأذن خلال تغطيته للأحداث في نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة في رام الله، وصول 20 إصابة بالرصاص وبحالات اختناق بين متوسطة وطفيفة عقب محاصرة منزل بنابلس.

وتحاصر قوات الاحتلال في هذه الاثناء منزلاً في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة في نابلس، يتواجد بداخله قائد كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس "محمد ابو بكر جنيد" والمطارد حسام إسليم.