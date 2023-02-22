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بالفيديو
لحظة نقل إصابة خطيرة بالرأس من قناص تابع للاحتلال
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:13 ص
22 فبراير 2023
لحظة نقل إصابة خطيرة بالرأس من قناص تابع للاحتلال
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