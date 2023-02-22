تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
8° - 7°
الأربعاء
14° - 14°
الخميس
11° - 11°
الجمعة
13° - 13°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.57
يورو
3.82
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.04
جنيه إسترليني
4.3
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو : الاحتلال يطلق قنابل الغاز في البلدة القديمة ومواطنون يتصدون للاقتحام
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:32 ص
22 فبراير 2023
متعلقات
الاحتلال يعتقل فتى في البلدة القديمة بزعم طعن مستوطن
04:10 م
سرايا القدس _ كتيبة نابلس : استهدافنا قوات الاحتلال المحاصرة لمنزل في البلدة القديمة
10:48 ص
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه الأهالي بمحيط المبنى المهدد بالهدم في سلوان بالقدس
01:01 م
مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة ومقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال في طوباس
08:13 ص
عاجل