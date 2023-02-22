بالفيديو وسط اشتباكات مسلحة ..5 شهداء بينهم طفل ومسن و45 إصابة خلال محاصرة الاحتلال أحد المنازل في البلدة القديمة بنابلس

حاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم الأربعاء 22/2/2023 منزلا في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة في نابلس يتواجد بداخله قائد كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس "محمد أبو بكر جنيد" والمطارد حسام إسليم، بعد اقتحام قوات خاصة "إسرائيلية" السوق الشرقي في البلدة القديمة في نابلس وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة .

وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد مواطنين وهما المسن عدنان سبع بعارة ٧٢ عاماً ، والشهيد محمد خالد عنبوسي 25عاما ، والطفل تامر نمر أحمد ميناوي (14 عامًا) في نابلس وإصابة 45 مواطناً برصاص الاحتلال الحي وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها 4 إصابات بحالة خطيرة.

ويتهم الاحتلال المقاومين محمد الجنيدي وحسام اسليم بالوقوف خلف العملية المسلحة التي في الـ11 من أكتوبر لعام 2022 ، التي أدت لمقتل أحد جنوده الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بالقرب من مستوطنة شافي شومرون شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت 4 صواريخ حتى اللحظة صوب أحد المنازل المحاصرة في البلدة القديمة بنابلس، وسط أنباء عن إصابة 20 مواطناً بينهم 4 بحالات خطيرة .

ونشر أحد الشبان المحاصرين في نابلس ، تسجيلاً صوتياً ، حيث أعلن فيه المطارد حسام إٍسليم عدم تسلم نفسه هو وقائد سرايا القدس_ كتيبة نابلس محمد جنيد ، وأوصى المواطنين بعدم إلقاء السلاح من بعده.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة نابلس .