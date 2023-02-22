بالفيديو وسط اشتباكات مسلحة ..الاحتلال يحاصر منزلاً بالبلدة القديمة بنابلس ويطلق صواريخ مضادة وإصابة 6 شبان

حاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم الأربعاء 22/2/2023 منزلا في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة في نابلس ، بعد اقتحام قوات خاصة "إسرائيلية" السوق الشرقي في البلدة القديمة في نابلس وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة .

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تطلق صاروخاً مضاداً تجاه أحد المنازل في حارة الحبلة بالبلدة القديمة بنابلس، وسط أنباء عن إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال .

ونشر أحد الشبان المحاصرين في نابلس ، تسجيلاً صوتياً ، حيث أعلن فيه المطارد حسام إٍسليم عدم تسلم نفسه هو وقائد سرايا القدس_ كتيبة نابلس محمد جنيد ، وأوصى المواطنين بعدم إلقاء السلاح من بعده.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة نابلس ...يتبع