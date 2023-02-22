خطوات ضبط تردد قنوات mbc 2023 الجديد على النايل سات ، وبدأ أكثر من خمسين ألف شخص متابع ومهتم في العديد من دول المنطقة العربية بالبحث عبر محرك جوجل الشهير عن تردد قناة ام بي سي MBC حيث يمكن لجميع المتابعين وزائري موقعنا من ضبطه على الرسيفر وبالتالي مشاهدة القناة بكل اريحية تامة بدون أي عوائق تذكر وحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص ذلك بمجرد المواصلة في متابعة المقالة حتى الوصول لأخر سطر ، إذ أن ما يميز هذه القنوات انها اشارتها تصل إلى جميع الدول بدون تشويش او تقطيع وهو على النحو التالي :

تردد قنوات mbc 2023 على جميع الأقمار

وسوف نبدأ معكم في هذه التفاصيل بشأن تردد قنوات mbc 2023 على جميع الأقمار حيث يمكن لكم الان ضبط الإشارة على الرسيفر بكل اريحية تامة وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

تردد قناة MBC 1

أولا: القمر الصناعي: نايل سات

ثانيا: التردد: 11470 – 11559

ثالثا: معدل الترميز : 27500

رابعا: الاستقطاب: أفقي

خامسا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6

سادسا: الجودة: SD

تردد قناة MBC MASER

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات تردد قناة ام بي سي مصر MBC MAER وهو :

أولا: القمر الصناعي : نايل سات

ثانيا: التردد : 11938

ثالثا: معامل الترميز : 27500

رابعا: معامل التصحيح : 5/6

خامسا: الجودة : HD

سادسا: الاستقطاب : عمودي

تردد قناة MBC 3

وتعد هذه القناة من قنوات ام بي سي الشهيرة في عرض البرامج الكرتونية والترفيهية للأطفال وجاء ترددها التالي :

أولا: القمر الصناعي : نايل سات

ثانيا: التردد : 11475

ثالثا: معامل الترميز : 27500

رابعا: معامل التصحيح : 5/6

خامسا: الجودة : HD

سادسا: الاستقطاب :عمودي

تردد قنوات mbc 2023 على النايل سات

تردد قناة ام بي سي بوليود

ونشير لكم إلى أن قناة MBC بوليود تم إطلاقها في 26 أكتوبر 2013 وهي تابعة لمجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط حيث جاء ترددها على النحو التالي:

أولا: القمر: نايل سات

ثانيا: التردد : 11559

ثالثا: معامل الترميز : 27500

رابعا: معامل التصحيح : 5/6

الجودة : HD

الاستقطاب : عمودي

تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama

ونلفت لكم انتباهكم إلى أن قناة ام بي سي دراما قد بدأت بثها في27 نوفمبر 2010 حيث تزامن إطلاقها مع الذكرى العشرين للمجموعة وفيما يلي تردد القناة وهو :

القمر : عرب سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة : HD

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11559.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موقع قناة MBC الالكتروني هنــــــــــــا

تردد mbc العراق 2023

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

تردد : 11315.

الاستقطاب: عمودي V.

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: Auto – تلقائي.

القمر الصناعي: عرب سات ArabSat.

تردد: 11862.

الاستقطاب: عمودي (V).

تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة MBC أكشن

وقع مقر هذه القناة الرائدة في العاصمة الرياض ، كما ويصل ترددها على معظم دول المنطقة وفيما يلي ترددها .

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11476 و 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر: عرب سات

التردد: 11270 و 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قنوات mbc 2023 الجديدة على جميع الأقمار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم