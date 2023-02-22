تفاصيل الهجوم المسلح على مركز شرطة اليامون ..6 ملثمين بينهم أحد الفارين حاولوا اختطاف شرطي

كشف أكرم الرجوب محافظ جنين، صباح الأربعاء، تفاصيل الهجوم المسلح على مركز شرطة اليامون غرب محافظة جنين والتي أدت لإصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

وقال الرجوب خلال تصريحات اذاعية ان 6 ملثمين بينهم أحد الفارين منذ أيام من مركز الإصلاح والتأهيل التابع لجهاز الشرطة ، فتحوا النار بالأمس على مركز الشرطة مما أدى لإصابة اثنين من عناصر الشرطة

وبين الرجوب ان هذه المجموعة حاولت خطف أحد أفراد الشرطة عند بوابة مركز اليامون ، والمجموعة كانت ترتدي زي جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنه تم اعتقال أحد مطلقي النار والذي كان أصيب بنيران الشرطة التي ردت على إطلاق النار الذي تعرضت له، مشيرًا إلى أنه أحد أقارب الفارين من السجن وكان يقدم له المساعدة على مدار الساعة في تنقله من مكان إلى آخر.