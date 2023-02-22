قوات الاحتلال تشرع بهدم منازل في قرية الديوك غرب أريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:10 ص
22 فبراير 2023
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قوات الاحتلال تشرع بهدم منازل في قرية الديوك غرب أريحا 

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