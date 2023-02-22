تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
8° - 7°
الأربعاء
14° - 14°
الخميس
11° - 11°
الجمعة
13° - 13°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.57
يورو
3.82
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.04
جنيه إسترليني
4.3
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
قوات الاحتلال تشرع بهدم منازل في قرية الديوك غرب أريحا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:10 ص
22 فبراير 2023
قوات الاحتلال تشرع بهدم منازل في قرية الديوك غرب أريحا
متعلقات
قوات الاحتلال تقتحم منازل مواطنين في الخليل
04:01 م
قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا
06:50 م
وسط اشتباكات مسلحة ..قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتداهم عدة منازل
08:40 ص
الاحتلال يشرع بهدم منزلين غرب أريحا ويأخذ مقاسات منزل برام الله تمهيداً لهدمه
08:46 ص
عاجل