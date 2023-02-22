الاحتلال يهدم منزلين في قرية الديوك والولجة

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء22/2/2023 ،بهدم منزلا مكونا من طابقين في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، في حين هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد مراسلنا، بأن جرافات الاحتلال بمساندة قوات عسكرية معززة اقتحمت منطقة "اسطيح" المستهدفة من القرية، وهدمت منزلا مكون من طابقين يعود لمواطن مقدسي بحجة البناء بدون ترخيص، وسط تخوفات من هدم منازل أخرى،

يشار إلى أن سلطان الاحتلال هدمت 7 منازل في القرية منذ بداية العام الجاري، 6 منها في الـ25 من الشهر الماضي، وفيلا سياحية في العاشر من الشهر ذاته.

في حين هدمت قوات الاحتلال ، منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وبين مراسلنا ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "عين جويزة" في القرية، وهدمت منزلا بمساحة (110) أمتار مربعة، يعود للمواطنة غدير الأطرش.