سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 22-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الجديدة التي تتحدث عن أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم بالأسواق ويترتب عليكم الان المتابعة الكاملة وهو على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء الموافق 22-2-2022

سعر عيار 21 في دمشق اليوم، شراء : 383,000 ، مبيع: 388,000 وكان الإغلاق السابق: 387,000 ليرة .

سعر عيار 21 في حلب اليوم، شراء: 383,000 ، مبيع : 388,000 وكان الإغلاق السابق: 387,000 ليرة .

سعر عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء : 375,000 ، مبيع: 383,000 وكان الإغلاق السابق: 382,000 ليرة .

سعر عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء : 375,000 ، مبيع383,000 والإغلاق السابق: 382,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا اليوم ، عيار 24 وبيع 406,857 شراء 406,286 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار22 وبيع 372,952 شراء 372,429 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21 وبيع 356,000 شراء 355,500 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18 وبيع 305,143 شراء 304,714 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار14 وبيع 237,333 شراء 237,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 12 وبيع 203,429 شراء 203,143 ليرة .

سعر الاونصة عند وصل بيع 12,653,257 وشراء 12,635,486 ليرة .

سعر الجنيه الذهب عند وصل مستوى بيع 2,848,000 وشراء 2,844,000 ليرة .

سعر الكيلو عند مستوى بيع 406,857,143 شراء 406,285,714 ليرة .

وننوه إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لآخر ، وفي نهاية المقالة التي تحدث سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 22-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .