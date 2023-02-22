طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية في عرض بحر غزة قبل قليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:21 ص
22 فبراير 2023
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طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية في عرض بحر غزة قبل قليل

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