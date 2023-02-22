طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية في عرض بحر غزة

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" الحربية، صباح اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، غارات وهمية في عرض بحر غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات حربية "إسرائيلية" شنت غارات وهمية في عرض بحر غزة قبل قليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات حربية من نوع "اف 16" ألقت صباح اليوم الأربعاء قنابل في عرض بحر غزة، محدثة أصوات انفجارات.

وسمعت أصوات هذه الانفجارات من جميع أنحاء مدينة غزة بشكل واضح، إذ تبين أنها غارات وهمية ولم يتم استهداف أي أهداف.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال تنفذ بشكل متواصل غارات وهمية في عرض بحر قطاع غزة