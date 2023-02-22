ملخص أهداف ريال مدريد وليفربول- ملخص مباراة ريال مدريد ضد ليفربول يوتيوب، في مباراة وصفت بالمثيرة، تمكن ريال مدريد الاسباني من قلب تأخره ضد نظيره ليفربول بهدفين في الدقائق الأولى من المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، مساء أمس الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، إلى سحق ليفربول بخماسية لهدفين، وهي أول خماسية يتلقاها ناد انجليزي في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، لذا سنضيف لكم في هذه المقالة ملخص مباراة وأهداف ريال مدريد وليفربول حتى يتمكن من مشاهدتها كل من فاته حضورها مباشرة.

فيديو ملخص مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

فيديو ملخص مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد وضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بعدما سجل خماسية كاملة في مرمى أليسون بيكر، وهو ما يعني صعوبة العودة في النتيجة على ملعب سنتياجو برنابيو، حيث تقدم ليفربول بهدفين في الدقائق الأولى من عمر المباراة بتوقيع الاوروجواياني نونيز، والمصري محمد صلاح، قبل أن ينتفض الريال ويقلب النتيجة، ولشدة البحث عن ملخص أهداف ومباراة ريال مدريد وليفربول، قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر ملخص كامل لمباراة ريال مدريد وليفربول مع الأهداف.

فيديو ملخص واهداف مباراة ريال مدريد وليفربول 5-2 في دوري ابطال أوروبا

فيديو ملخص واهداف مباراة ريال مدريد وليفربول 5-2 في دوري ابطال أوروبا، أما على صعيد ريال مدريد، فقد فاق ما حدث شخصية البطل بكثير، وما يحدث مع الريال في دوري أبطال أوروبا يؤكد لكل المتابعين أن هذه البطولة صنعت لأجله، خاصة أنه أكثر الأندية الأوروبية حصدا لكأس ذات الأذنين بـ 14 كأساً، لذا ولشدة حماسية المباراة فإن عشاق كرة القدم يبحثون الآن عن، فيديو ملخص اهداف ومباراة ريال مدريد وليفربول.

أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول

أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول، في هذه المقالة، سنضيف لكم أهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في ذهاب دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، خاصة للذين لم يتثنى لهم مشاهدة المباراة، بسبب انشغالهم أو لشيء خاص بهم، حيث جاءت أهداف ريال مدريد بتوقيع البرازيل فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وميليتاو، وسيحاول ريال مدريد التأهل إلى الدور المقبل من ملعب البيرنابيو في مباراة الإياب في شهر مارس المقبل.