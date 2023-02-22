سعر الخضروات والدجاج في غزة اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء 22-2- 2023، على النحو التالي:-

بندورة 1.7 شيكل

بصل 2.5 شيكل

بطاطا بلدية 1.8شيكل

ليمون 1.7 شيكل

خيار حمام 4 شيكل

فلفل حلو ملون 6 شيكل

جزر 2شيكل

فلفل حار 10 شيكل

باذنجان 5 شيكل

خيار بلدي 6 شيكل

بنجر 4 شيكل

لفت 1.5 شيكل

جزر أحمر 3.5 شيكل

بطاطا حلوة 1.5 شيكل

ثومة 6 شيكل

بطاطا صغيرة 1.2 شيكل

كوسا 3.7شيكل

فول اخضر 5 شيكل

يقطينة 4 شيكل

فلفل سلطان 6.5شيكل

ملفوف أبيض 4 شيكل

ملفوف أحمر 3.5 شيكل

زهرة 3شيكل

قرع 4 شيكل

بندورة شيري 6 شيكل

دجاج 10.5

لحوم حمراء 35 شيكل