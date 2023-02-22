بالفيديو ريال مدريد يسحق ليفربول بخماسية في دوري الأبطال

حقق ريال مدريد الاسباني، فوزاً كبيراً على ليفربول الإنجليزي في مباراة دور الذهاب لحساب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول على أرضية ملعب آنفيلد بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين، جاءت بإقدام (فينيسيوس جونيور) في الدقيقة 36 و21، فيما سجل أهداف ليفربول (داروين نونيز الدقيقة 4، ومحمد صلاح الدقيقة 14).

وفي الشوط الثاني، دخل ريال مدريد بروح كروية جديدة، أسفرت عن ثلاثة أهداف سجلها (إيدير ميليتاو دق48، كريم بنزيما في الدقيقة دق56، ودق 67).

وبنتيجة ريال مدريد 5/2 أمام ليفربول، يكون ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ دوري الأبطال يسجل خمسة أهداف ضد ليفربول بعد أياكس عام 1966

وفيما يلي أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول في دور الذهاب 16 لدوري أبطال أوروبا: