أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية 22 فبراير 2023-سعر الذهب بالريال السعودي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية 22 فبراير 2023- تراجعت أسعار الذهب بالسعودية، اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 مع بداية تعاملات البورصة السعودية؛ حيث وصل سعر الأوقية 1838 دولار، وتعد أسعار الذهب في السعودية من المعلومات الاقتصادية الهامة للغاية، فهي تهم المقبلين على الزواج، كما أن أسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في المملكة، نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب الملاذ الآمن للكثيرين سواء في السعودية أو باقي الدول العربية.

اسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجَّل سعر الجرام عيار 24 نحو (221.60) ريال

وبلغ سعر عيار الذهب 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (193.90) ريال.

ووصل سعر الذهب عيار 22 نحو (203.13) ريال.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو (166.20) ريال.

اسعار جنيه وسبائك الذهب في السعودية

وجاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1،861.44) ريال

ووصل سعر الجنيه الذهب عيار 22 نحو (1،950.08) ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو (2،127.36) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1،152.32) ريال

سعر الذهب في السعودية

وبلغ سعر السبيكة الذهب 10 جرامات نحو (2،278.04) ريال

وسجل سعر السبيكة 20 جرامًا نحو (4،525.06) ريال.

وجاء سعر السبيكة 50 جرامًا نحو (11،235.10) ريال

وسجلت سعر السبيكة 100 جرام الذهب نحو (22،425.88) ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب بيع 6892.50 ريال بميا يوازى (1838 ) دولار