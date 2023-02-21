سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 22 فبراير 2023-سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر- صعد سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه، صباح تعاملات الأربعاء 22 فبراير/ شباط 2023، لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، حيث تتحرك الحكومة المصرية في كل الاتجاهات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على سوق العملة في مصر، وتسببت في ارتفاع نسب التضخم، بعد أن تأثر الدخل المصري من النقد الأجنبي إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، بفعل تراجع عائدات السياحة، التي كانت تعتمد على السياح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 40%..

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء

وفي محاولة منها لمواجهة التضخم، وتوفير السلع الأساسية، بدأت مصر تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن إقامة منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح، خاصة في ظل الظروف والأزمات التي يعاني منها العالم حالياً، سيمثل قيمة مضافة كبيرة، مشيراً إلى إمكانية تعظيم الاستفادة أيضاً من هذه المنطقة من خلال إقامة مخازن ومستودعات للزيوت المختلفة.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التضامن المصري، إنه تم التواصل والتنسيق مع عدد من الدول التي لديها إنتاج كبير من الزيوت، حيث تم الإعلان عن الاستعداد للمشاركة في إقامة المخازن الخاصة بمختلف الزيوت.

وفيما يخص القمح، لفت وزير التموين إلى أن هناك أيضاً عدداً من الدول الكبرى المنتجة للقمح مستعدة لإنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح، مضيفا أنه تم بالفعل اختيار منطقتين قريبتين من الموانئ، وجاري استكمال التعاون مع اتحاد منتجي الأقماح في هذه الدول.

سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 30.51 جنيه للشراء، و30.61 جنيه للبيع، مقابل، 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع، أمس.

وصعد سعر الدولار صباح تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع، مقابل 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعر الدولار اليوم بمستهل تعاملات بنك مصر إلى 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع، مقابل 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع، أمس.

وتحرك سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي (cib) ليُتداول عند مستوى 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، مقابل، 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة من البنوك عند 30.43 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تشير التوقعات اليوم إلى انهيار السوق السوداء للدولار، مع ارتفاع قيمة الأخضر الأمريكي مقابل الجنيه رسميًا، لتهبط أسعار الدولار في السوق السوداء لما يتراوح بين 31 و31.5 جنيه، بعدما وصلت في نهاية العام الماضي إلى 38 جنيهًا.

وتسبب خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين في شح الدولار في البنوك المحلية، قبل العودة مجددا على نحو طفيف خلال الفترة الماضية.

ونجحت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة في القضاء على السوق السوداء التي شهدت حالة من الرواج في النصف الأخير من 2023، إلا أنها في طريقها للتلاشي نهائيًا.

وقادت الشرطة المصرية حملات مكثفة على تجار العملة، وفي نفس الوقت سمح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالتحرك مجددًا.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة صباح تعاملات اليوم، نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.59 جنيه للبيع، مقابل، 30.50 جنيه للشراء، و30.57 جنيه للبيع، أمس.