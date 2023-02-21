قرية سعودية هجرها سكانها لسبب غريب..!

انقلب حال قرية كاف السعودية، فبعد أن كانت قرية قائمة بذاتها، فيها منازل وقصور ومدارس ومساجد ومزارع نخيل، وعيون مياة كبريتية نادرة ، وشكلت يوما ما مزارا وقبلة للزوار لتلقي العلاج، يفوح من ابنيتها التراثية القديمة عبق التاريخ، باتت بلا سكان فقد هجروها لسبب غريب.

صحيفة تبوك السعودية، تحدثت عن قرية اثرية تقع في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية، كانت في الايام الغابرة قلعة لحماية الحجيج القادمين الى المملكة، تتألف القرية من بيوت طينية متلاصقة، تحولت بعد ان هجرها سكانها الى موقعا سياحيا يرتادها الاهالي لتلقي العلاج من عيون المياه الكبريتية التي تتدفق من اراضيها وكان يستفاد منها سابقا في ري مزارع النخيل .

وهجر أهالي قرية "كاف" ورحلوا إلى النبك، وقيل إن السبب هو انتشار قصص الجن في القرية.

التواجد الوحيد في القرية بعد ان هجرها سكانها كان في قصر كاف الذي تحول الى مقر لخفر الطرق حتى بداية القرن الخامس عشر الهجري عندما هُجر ذلك القصر وتحول الى خراب ، فعاجلت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإعادة ترميمه ووضع سياج حديدي حوله.

وبقيت إشاعات الجن قائمة وملاصقة لما جرى لـ قرية كاف، الا ان الباحث التاريخي سليم الحريص، اعلن ان مغادرتهم جاءت بسبب ضيق مصادر العيش، وأن الجن موجود في كل مكان في قرية كاف وغيرها.

وهناك معالم أثرية وسياحية وآثار صنعت من الذهب الخالص "إذ إنه في 5 أبريل2014 ضبط جمرك العمري الأردني كميات من الذهب والجنيهات وتماثيل من الذهب الخالص قيل إنه هرَّبها من القريات في السعودية، حيث استخرج الذهب من القرية"