إلى أين سيصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل؟

يواصل الدولار الأمريكي الصعود أمام الشيكل "الإسرائيلي"، حيث وصل عصر اليوم الثلاثاء 21/2/2023، إلى حاجز 3.65، فيما تسير التوقعات للارتفاع ليتجاوز حاجز 3.90 شيكل.

ومن المتوقع أن ينخفض الشيكل بمقدار 8% وقد يصل الدولار الواحد إلى 3.95 شيكل، بحسب تقديرات "citigroub" أحد أكبر الشركات الاستثمارية العالمية.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بلومبرج: "سيتي جروب، أحد أكبر البنوك في العالم، يقدر أن الدولار سيصل إلى 3.95 شواقل".

يُشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، يُصرف مساء اليوم الثلاثاء، عند 3:64 شيكل على الشاشة.

ومساء الاثنين، رفع المركزي الإسرائيلي، نسبة الفائدة على الشيكل بمقدار 0.5% لتستقر عند 4.25%، في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.

ويتوقع خبراء ومختصون، أن يستمر الدولار الأمريكي في الصعود أمام الشيكل الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة مرجحًا أن يكسر حاجز الستينات، رغم قرار البنك المركزي الإسرائيلي رفع نسبة الفائدة بنصف نقطة مئوية.