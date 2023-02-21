تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
7° - 6°
الثلاثاء
9° - 8°
الأربعاء
11° - 11°
الخميس
9° - 9°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.46
يورو
3.75
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
4.88
جنيه إسترليني
4.27
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بث مباشر
مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:00 م
21 فبراير 2023
بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
متعلقات
مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول وريال مدريد اليوم HD الآن في دوري ابطال أوروبا
06:09 م
بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا
08:03 م
بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الان دوري أبطال أوروبا live يلا شوت
07:22 م
حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال والقناة الناقلة
02:51 م
عاجل