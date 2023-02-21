المستجدات الصحية للأسيرين المصابين ثائر وحسن عوضات 

استعرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء 21/2/2023، الحالة الصحية للأسيرين المصابين ثائر عوضات وحسن عوضات.

جاء ذلك، بعد زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بزيارة مستشفى " هداسا عين كارم " مساء اليوم للاطمئنان على الحالة الصحية للأسرى المصابين ثائر عوضات وحسن عوضات، والوقوف على آخر المستجدات حول أوضاعهم، وما يقدم لهم من أدوية وعلاج .

وأوضحت الهيئة أن الاسير ثائر عوضات ما زال موجود في قسم العناية المكثفة في المستشفى، حيث تم إزالة أجهزة التنفس والتخدير عنه، وأستفاق من غيبوبته الا انه ما زالت تلازمه انبوبة اكسجين بالأنف ويصنف وضعه بالخطير .

وأشارت الهيئة إلى أنه من المقرر أن تعقد للمعتقل المصاب ثائر عوضات جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في "عوفر" يوم الخميس القادم، وستعقد الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي .

وبخصوص حالة المصاب حسن عوضات قالت الهيئة أنه تم نقله من مستشفى "هداسا عين كارم إلى مستشفى سجن الرملة". ومن المقرر أن تعقد له جلسة تمديد توقيف يوم الخميس القادم في المحكمة العسكرية في عوفر .